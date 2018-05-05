اليمن.. معارك عنيفة على عدة جبهات في صعدة

تواصلت المواجهات العنيفة بين قوات الشرعية اليمنية وميلشيات الحوثي الانقلابية في عدة جبهات في صعدة خلال الساعات الماضية.

وأكدت مصادر عسكرية السبت أن المواجهات الأعنف جرت في جبهتي "كتاف البقع" شرق صعدة وفي جبهة "علب باقم" حيث تمكنت قوات الجيش من التوغل في جبهة البقع غرباً.

وكانت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، خسرت الجمعة، عدة مواقع استراتيجية في هجوم خاطف نفذته قوات الشرعية اليمنية، بإسناد كثيف من طيران تحالف دعم الشرعية في #اليمن، في جبهة الساحل الغربي.

وسيطرت قوات الشرعية اليمنية، على سلسلة جبلية استراتيجية، في محيط مفرق البرح، وقطعت أهم طرق إمداد #الحوثيين.

وتواصل تقدمها الميداني باتجاه مفرق، ومنطقة البرح لفك حصار الميليشيات المفروض على مدينة #تعز، وتأمين التقدم باتجاه الحديدة.