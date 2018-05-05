سفير السعودية: هناك 22 منفذا لإدخال المساعدات إلى اليمن

قال سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر إنه يوجد 22 منفذ بحري وجوي وبرّي في #اليمن.

وتابع آل جابر: "نتواصل مع المنظمات الدولية لزيادة الواردات في #اليمن لمساعدة الشعب اليمني".

وكان باحثون قد حذروا، الجمعة، من أن اليمن مهدّد بعودة تفشي وباء #الكوليرا الذي يمكن أن يصيب ملايين الأشخاص مع اقتراب موسم الأمطار.

وبدأ تفشي الوباء وهو الأكبر في التاريخ المعاصر، إذ يقدر عدد المصابين بأكثر من 1,1 مليون في 2016.

وتوفي أكثر من 2400 شخص بين أيلول/سبتمبر 2016 واذار/مارس 2018، بحسب السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود.

وتعتبر الفترة المقبلة حرجة مع بدء موسم الأمطار، لأن ذلك يزيد من انتقال العدوى، بحسب دراسة نشرتها مجلة "ذي لانست غلوبال هيلث"، ما يمكن أن يؤدي إلى موجة ثالثة من الإصابات بعد موجة معتدلة في 2016 وثانية استثنائية في 2017.