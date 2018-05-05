آل جابر: ميليشيا الحوثي تريد فرض نظام حزب الله في اليمن

قال سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، إنه يوجد 22 منفذا بحريا وجويا وبرّيا في #اليمن".وأضاف "نتواصل مع المنظمات الدولية لزيادة الواردات في #اليمن لمساعدة الشعب اليمني".

وأكد آل جابر خلال مشاركته مع العقيد الركن تركي المالكي في ندوة بفيينا قبل يومين حول الوضع في اليمن أن عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا يشكلون ما نسبته 1%-3% من الشعب اليمني ويريدون فرض نظام حزب الله في #اليمن.

وكان السفير السعودي أشار مراراً في تصريحات سابقة إلى أن المليشيات الحوثية تنفذ في اليمن سياسات إيرانية هدفها الاستمرار في تجويع الشعب اليمني وإفقاره.

كما أكد أن الميليشيات نهبت أموال المساعدات الأممية أكثر من مرة، وهي ترفض التوصل إلى أي تسوية سياسية، بهدف مفاقمة الأوضاع الإنسانية على الأرض، واستخدامها كورقة سياسية.

إيران والباليستي

إلى ذلك، دان مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، إطلاق ميليشيا الحوثي للصواريخ الباليستية باتجاه السعودية.

كما طالب المعلمي في رسالة لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس بإدانة هجمات ميليشيا الحوثي على مراكز إعادة تأهيل الأطفال في اليمن ، معربا عن أسفه لتقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الفاضحة لقراراته من قبل الميليشيات وإيران.

وأكد المندوب السعودي أن انتهاك قرارات مجلس الأمن سمحت لإيران بتزويد الميلشيات الإرهابية بكميات كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار فضلا عن الألغام البحرية.