الجيش اليمني يقتحم مركز مديرية كتاف معقل الحوثيين

اقتحمت قوات #الجيش_اليمني، الأحد، مركز #مديرية_كتاف شرقي محافظة #صعدة (معقل الحوثيين) بعد معارك ضارية خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال الجيش اليمني في بيان نشره موقعه الرسمي، إن قوات الجيش تقدمت إلى منطقة "العطفين"، وأحكمت السيطرة على المواقع والطرق المؤدية إلى مركز مديرية كتاف، وسط تقدم مستمر.

وأوضح أن المعارك التي بدأت، الجمعة الماضية، أسفرت عن مصرع أكثر من 20 بينهم 3 قيادات ميدانية كبيرة في الميليشيات الانقلابية.

وأكد أن الساعات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت.

ويستمر تقدم الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في معقل ميليشيات الحوثي من خمسة محاور، وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى"، في إشارة إلى زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، والذي باتت قوات الشرعية على بعد بضعة كيلومترات عن مسقط رأسه في مران.