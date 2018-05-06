اليمن.. قوات الشرعية تسيطر على سلسلة جبال الرخام بتعز

شنَّ الجيش الوطني هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي في منطقة البرح غرب تعز.

وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش تمكنت خلال العملية من تحرير سلسلة جبال الرخام الاستراتيجية المطلة على مصنع البرح، وعلى الخط الرابط بين البرح وكهبوب وبعض خطوط إمدادات الميليشيات في المنطقة.

وفي الحديدة تجددت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية شرق مديرية حيس.

وكانت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حررت مواقع جديدة غرب محافظة تعز، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش حررت عددا من المواقع المطلة على منطقة العريش، آخر مناطق مديرية موزع، باتجاه البرح، التابعة لمديرية مقبنة.

وبموازاة ذلك، استهدفت سلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف، مواقع وتجمعات ‏متفرقة للميليشيات الحوثية شمال منطقتي الوازعية والبرح.‏

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الغارات أسفرت، عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من الميليشيات، إضافة إلى تدمير ‏آليات قتالية.

وتعتبر منطقة البرح بوابة العمل العسكري باتجاه مدينة تعز من المحور الغربي، وتحريرها سيقطع خطوط إمداد الميليشيا بين البرح ومقبنة كما ستمكّن قوات الجيش من الالتفاف والإحاطة بمديرتي مقبنة وجبل حبشي، وتأمين التقدم باتجاه الحديدة ومينائها الاستراتيجي.