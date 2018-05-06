بالصور.. الجيش اليمني يحرر آخر مناطق ميدي الساحلية

أعلن #الجيش_اليمني ، الأحد، تحرير آخر مناطق مديرية ميدي الساحلية شمال غرب البلاد، وذلك بالسيطرة على سلسلة تباب "كتف مُقل" الواقعة جنوب المديرية الحدودية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني، إن الجيش الوطني أطلق عملية عسكرية واسعة فجر الأحد، بإسناد جوي ومدفعي من #قوات_تحالف_دعم_الشرعية لتحرير سلسلة تباب كتف مُقل الاستراتيجية الواقعة جنوب مديرية ميدي التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية.

وأوضح في بيان، سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي وأسر ثلاثة عناصر أحدهم جريح تم إسعافه إلى أحد مستشفيات المملكة لتلقي العلاج، إضافة إلى استعادة بعض الأسلحة التي كانت بحوزة عناصر الميليشيات التي لاذت بالفرار.

وأضاف أن هذه السلسلة الواقعة جنوب مدينة ميدي تعد موقعاً استراتيجيا هاماً على امتداد 2 كم وبارتفاع 35م، وتشرف مباشرة على وادي حيران، وبالسيطرة عليه يتمكن الجيش الوطني من السيطرة النارية على مناطق واسعة في مديرية حيران في عدة اتجاهات.

وأكد أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة العميد عمر جوهر، أن مديرية ميدي باتت محررة بشكل كامل، لافتا إلى استمرار العملية العسكرية حتى تطهير كامل أرض اليمن من الميليشيات الانقلابية.

وتأتي هذه العملية العسكرية بعد تحرير الجيش اليمني بإسناد من التحالف، مدينة ميدي وتأمينها بشكل كامل في منتصف إبريل الماضي، قاطعا بذلك الشريان الذي يربط معقل الميليشيات الرئيس بمحافظة صعدة بجبهة الساحل الغربي، وأحد منافذها البحرية لتهريب الأسلحة والخبراء الإيرانيين.