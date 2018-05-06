تعز.. مقتل قياديين حوثيين خلال مواجهات وغارات للتحالف

أفادت مصادر عسكرية أن ما لا يقل عن عن 30 من عناصر ميليشيات الحوثي ‎الانقلابية قتلوا بينهم القيادي الحوثي أبوناصر الحمزي، قائد القناصة في جبهة مفرق المخا بمنطقة البرح شمال غربي محافظة تعز في مواجهات مع قوات الجيش اليمني.

وفي جبهة مقبنة المجاورة، لقي القيادي الحوثي أبوالفضل الكيداني مصرعه مع عدد من مرافقيه بغارات لطائرات التحالف، استهدفت موكبه بالقرب من خطوط المواجهات.

وإلى الشمال من منطقة مفرق المخاء، اندلعت صباح الأحد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى شرق مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

مصادر ميدانية أوضحت أن المواجهات تدور بمساندة مقاتلات الأباتشي التابعة لتحالف دعم الشرعية باليمن، وتتجه المعارك نحو مثلث الطريق الرابط بين الحديدة ومنطقتي جبل راس وخط العدين التابعتين لمحافظة إب.

يأتي ذلك فيما جددت طائرات تحالف دعم الشرعية خلال ساعات الصباح قصفها لتجمعات ومواقع الميليشيات في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر في المقاومة إن الغارت استهدفت تجمعات وآليات للميليشيات في جبل الخَليقة في مديرية السوادية، وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عتاد حربي.