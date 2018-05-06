جيش اليمن يسيطر على منطقة الكَتْف ويتقدم نحو حيران وعبس

أحرز الجيش الوطني اليمني مسنودا بقوات #تحالف_دعم_الشرعية تقدما جديدا، صباح الأحد، في جبهة ميدي الساحلية شمال غرب محافظة حجة.

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات من الجيش الوطني أحكمت سيطرتها الكاملة على منطقة الكَتْف المطلة على مديريتي حيران وعبس جنوبا خلال معركة عنيفة بدأها الجيش الوطني بغطاء جوي من طائرات التحالف منتصف ليل الأحد، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف الميليشيات، ودحرها من منطقة الكتف آخر تحصينات الميليشيات التي تفصل بين مديريتي ميدي وحيران.

ووفق مصادر عسكرية ميدانية فإن السيطرة على منطقة الكَتْف المطلة على وادي حيران تمكن الجيش من التقدم جنوبا باتجاه مديرتي عَبْس وحيران.

وفي الأثناء جددت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية مستهدفة آليات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الحسينية بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية إن غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي في منطقة الجاح في مديرية الحسينية وسط محافظة #الحديدة.

وفي جبهة قانية بمحافظة البيضاء، قالت مصادر الشرعية إن الجيش الوطني شن هجوما واسعا على مواقع #الميليشيات_الحوثية في مناطق الخَلِقَة والصقور واليَسْبِل وخِدَار العَرْجَاء.

وأوضحت المصادر أن الهجوم شن من عدة محاور من منطقة قانية باتجاه مواقع ميليشيات الحوثي، وذلك بهدف التقدم نحو مديريتي السوادية وردمان لفتح الطريق باتجاه منطقة رداع شمال البيضاء.