شاهد.. الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة في البيضاء

انتزعت قوات #الجيش_اليمني، مسنودة بـ #طيران_تحالف_دعم_الشرعية، الأحد، السيطرة على مواقع جديدة بين منطقة قانية، وعزلة الوهبية أولى مناطق مديرية السوادية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وأكد أركان اللواء 117 مشاة في الجيش اليمني، العميد أحمد معوضة، تحرير منطقة "خدار العرجى"، وهي منطقة مرتفعة وواسعة كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية لقصف المدنيين في سوق قانية.

وأوضح أن المواجهات تدور حالياً في جبال "اليسبل" آخر مواقع #الميليشيات_الانقلابية في "قانية" وتحاصر الميليشيات في "جبل الخليقة" ومواقع أخرى مطلة على "الوهبية" أولى مناطق مديرية السوادية.

ولفت العميد معوضة إلى أنه بتحرير قوات الجيش لمنطقة "خدار العرجى" الاستراتيجية تكون قد أمّنت منطقة قانية وسوقها والمواقع المحررة بالكامل، لتنطلق بعدها لتحرير مديرية السوادية وما بعدها.

وأكد أركان اللواء 117 مشاة أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبّدت خلال معارك اليوم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، إلى جانب خسائر أخرى بقصف طيران التحالف، حيث دمّر الطيران عربة bmb، وطقما يحمل أحد الأسلحة الثقيلة.

في الأثناء، قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بقذائف مدفعية عشوائية، منازل المدنيين في قانية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين بينهم امرأة.

وذكر مصدر محلي أن الميليشيات استهدفت بقذيفة مدفعية منزلا في قرية آل الصقور بمنطقة قانية، ما أدى إلى مقتل المواطن أحمد عبدالله الباخش الصقري وعلي صالح علي ‎الصقري.

كما قتل قناص حوثي، امرأة في قرية آل أحمد في محيط منطقة قانية.

وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في جبهة قانية، وسقط عدد من عناصرها قتلى وجرحى، وأسر آخرين بينهم قيادات ميدانية، في إطار العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير محافظة البيضاء، والتي تتوقع مصادر عسكرية إنجازها قريبا.

وتتوسط البيضاء بموقعها الاستراتيجي ثماني محافظات يمنية، وسيفتح تحريرها جبهة جديدة باتجاه ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لتحريرها واستكمال إنهاء الانقلاب.