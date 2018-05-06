مصرع قائد قناصة الحوثيين في الساحل الغربي

لقي قائد قناصة #ميليشيات_ الحوثي، السبت، مصرعه مع عشرات آخرين، في المعارك الميدانية الدائرة بجبهة الساحل الغربي، التي تشهد تقدما كبيرا ومستمرا لقوات الشرعية اليمنية.

وذكرت مصادر ميدانية أن قائد قناصة الحوثيين، المدعو أبو ناصر الحمزي لقي مصرعه في مفرق البرح، إلى جانب أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات، وإصابة عشرات آخرين جراء المعارك وغارات #التحالف في منطقة البرح غرب تعز.

وأكدت المصادر أن #قوات_الشرعية اليمنية، تمكنت من تحرير سلسلة جبال الرخام الاستراتيجية المطلة على مصنع البرح، وسيطرت على الخط الرابط بين البرح وكهبوب، وقطعت طرق إمداد الميليشيات عن عناصرها المتواجدة في كهبوب والعمري.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الشرعية، وصلت إلى مفرق البصل في منطقة البرح، وتمكنت من قطع الخط الترابي بين منطقة البرح ومقبنة الذي يعد خط الإمداد الوحيد للميليشيات في مقبنة من اتجاه البرح.

كما أكد الموقع تواصل التقدم الميداني، بإسناد جوي مكثف من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي كبدت الميليشيات خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكري.

وتشارك في هذه العملية ألوية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، وألوية العمالقة مدعومين بالمقاومة التهامية والجنوبية، وبإسناد جوي كثيف من مقاتلات التحالف، وطيران الآباتشي.

وتعتبر منطقة البرح بوابة العمل العسكري لفك الحصار على مدينة تعز من الجهة الغربية، وتأمين التقدم باتجاه الحديدة ومينائها الاستراتيجي.