التحالف: تم استهداف قيادات حوثية من الصف الأول في صنعاء

كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، تفاصيل الضربات التي وجهتها قوات التحالف ضد ميليشيات الحوثيين خلال الساعات الماضية، والتي أسفرت عن تكبيد تلك الميليشيات خسائر هائلة، واستهدفت قيادات حوثية من الصف الأول والثاني في دار الرئاسة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الاثنين،في العاصمة السعودية الرياض إن التحالف استهدف دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، بناء على معلومات استخباراتية دقيقية، مؤكدا أنه تم استكمال تحرير مديرية ميدي ورفع فيها علم اليمن.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تنتهك "القانون الدولي والإنساني" عبر استغلالها لمؤسسات تعليمية ودبلوماسية ودينية في الحرب الدائرة هناك.

وعرض المالكي مقطعا مصورا يظهر عناصر بميليشيا الحوثي تحمل السلاح وتدخل به إلى مسجد ثم تصعد إلى منارته استعدادا للقنص والاستهداف.

وقال تركي المالكي إن التحالف والجيش الوطني اليمني قاما بنزع ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي لتهدد الملاحة الدولية.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن ميليشيات الحوثي تعيق عمليات المنظمات الأممية لإعطاء لقاحات لليمنيين.

وأضاف المالكي أن ميليشيات الحوثي قامت بقصف مركز لتأهيل الأطفال بصاروخ في مأرب. كما تقوم ميليشيات الحوثي الإيرانية بتوقيف 17 سفينة تحمل مساعدات.

وقال المالكي لقد تم تدمير 107 مواقع لتجمع ميليشيات الحوثي في الداخل اليمني. كما تم قتل عناصر إرهابية حوثية في اليمن قبالة الحدود السعودية. كما تم قتل عدد من قيادات ميليشيات الحوثي في جبهة البيضاء.

وقال متحدث التحالف موجهًا حديثه للشعب اليمني في صعدة: عندما تُسمع أصوات المدافع تُطلق على المعسكرات الحوثية بأطراف المدينة سيكون هو الوقت الذي يستقبل فيه الشعب الجيش اليمني الباسل.

وكشف المالكي أن وفدا عسكريا سعوديا زار جزيرة سقطرى، والتقى رئيس الوزراء اليمني، مؤكدا أن خلافا في وجهات النظر وقع بين الإمارات والحكومة المحلية بجزيرة سقطرى، لكن تم الاتفاق في النهاية على وضع آلية للتنسيق.