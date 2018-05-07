انهيار حوثي في الساحل الغربي.. والميليشيا تصفي عناصرها

حققت قوات الشرعية اليمنية، الأحد، اختراقات نوعية في جبهة الساحل الغربي، بالسيطرة على مواقع استراتيجية، انعكست في انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحسب مصادر ميدانية.

ونجحت القوات اليمنية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، في تحرير مفرق الوازعية غربي تعز والسيطرة الكاملة عليه وعلى التلال المحيطة به، بعد ساعات على استعادة مفرق المخا، ومواقع استراتيجية أخرى في عملية عسكرية نوعية، تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بينما لاذ العديد من عناصرها بالفرار.

وأكدت مصادر عسكرية أن تحرير مفرق الوازعية بعد استكمال السيطرة على وادي رسيان، يقطع أهم طرق إمداد الميليشيات بين البرح ومقبنة غرب مدينة تعز.

وأشارت المصادر إلى أن القوات تواصل تقدمها باتجاه منطقة البرح من عدة محاور، بعد تأمين سلسلة جبال الرخام الاستراتيجية المطلة على مصنع البرح بشكل كامل.

وأفادت المصادر بوجود انهيارات متسارعة تشهدها صفوف الميليشيا الانقلابية، وهروب جماعي لعناصرها من أرض المعركة، وقالت "إن الميليشيا قامت بتصفية عدد من عناصرها في منطقة البرح بعد فرارهم من المعارك".

إلى ذلك، لقي مشرف الحوثيين في الساحل الغربي القيادي المكنى أبو الفضل، مصرعه مع عدد من مرافقيه بغارات لمقاتلات التحالف استهدفتهم في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.