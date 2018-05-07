شاهد.. اعترافات أسرى حوثيين بقتال إيرانيين إلى جانبهم

أفاد بيان للجيش اليمني، الاثنين، أن قواته أسرت ثلاثة من عناصر #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، في معارك تحرير آخر معاقل الميليشيا في مديرية ميدي الساحلية الحدودية.

وأوضح البيان الذي نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في #الجيش_اليمني، أن الأسرى الحوثيين الثلاثة من #محافظة_حجة (شمال غرب البلاد)، وهم صالح أحمد المرادي (جريح)، وعبدة خالد جابر المصروعي (جريح)، وهلال أحمد حسين مياح.

وأشار إلى أنه تم إسعاف الجريحَين إلى مستشفيات المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج كواجب ديني وإنساني.

ونقل البيان، عن أحد الأسرى، تأكيده بوجود عناصر إيرانية تقاتل في صفوف الميليشيا.

وأضاف الأسير الحوثي أن عنصرا إيرانيا كان يقاتل في صفوف الميليشيا قتل في وقت سابق.

ولفت البيان، إلى وصول 17 جثة من قتلى الحوثيين إلى المستشفى الجمهوري بمدينة حجة، بجانب جثث وصلت إلى مستشفيات أخرى، وعشرات الجرحى سقطوا جميعهم في المعارك التي دارت، الأحد، ونجح خلالها الجيش اليمني في تحرير منطقة الكتف الاستراتيجية آخر معقل للحوثيين بمديرية ميدي.

ونشر المركز، مقطع فيديو لاعترافات الأسرى الحوثيين، الذين أكدوا وجود عناصر إيرانية تقاتل في صفوف الميليشيا.

كما يفضح الفيديو، زج الميليشيات بأطفال في معاركها، في انتهاك سافر لجميع الأعراف والأخلاق والقوانين الدولية والإنسانية.