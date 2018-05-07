صور.. تفكيك ألغام وحجز مخازن أسلحة حوثية بالساحل الغربي

نشرت #قوات_الشرعية_اليمنية، الاثنين، صورا لتفكيك شبكات واسعة من الألغام ومخازن #أسلحة_حوثية تم العثور عليها بعد تطهير عدة مواقع في جبهة الساحل الغربي وطرد الميليشيات منها.

وتظهر الصور تفكيك الفرق الهندسية، العديد من العبوات الناسفة والألغام متعددة الأشكال والأحجام كانت زرعتها ميليشيات الحوثي قبل دحرها من مفرق المخا ضمن معارك الساحل الغربي.

كما وزع الإعلام العسكري التابع لألوية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق محمد صالح، والمشاركة في العمليات القتالية بجبهة الساحل الغربي، صورا لمخازن أسلحة لميليشيات الحوثي تم الاستيلاء عليها أثناء تطهير تبة الخزان.

واحتوت المخازن أسلحة وذخائر متنوعة الأشكال والأحجام، منها قناصات ١٢.٧، وصواريخ وقذائف هاون وأجهزة إطلاق صواريخ موجهة (حرارية).

وتستمر قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية وطيران الأباتشي، في تقدمها الميداني بوتيرة عالية في جبهة الساحل الغربي، حيث سيطرت على مواقع استراتيجية، وحررت مفرق المخا ومفرق الوازعية، وتواصل التقدم باتجاه منطقة البرح، ضمن عملية عسكرية تسعى لفك الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز من الجهة الغربية، وتأمين التقدم باتجاه الحديدة ومينائها الاستراتيجي.