مصادر يمنية: الحوثيون يتاجرون بالمساعدات الإنسانية

كشفت مصادر يمنية عن قيام "الوحدة التنفيذية للنازحين" التابعة للحوثيين، ببيع كميات كبيرة من المواد الغذائية، بشكل مستمر، لعدد من تجار السوق السوداء بالعاصمة #صنعاء.

وذكرت المصادر أن موظفين كباراً من جماعة الحوثي يبيعون كميات كبيرة من المواد الغذائية الخاصة بالمستحقين لعدد من التجار وبشكل شهري، مؤكدة أن نسبة 70% من المساعدات تذهب لصالح شخصيات متنفذة من جماعة الحوثي ومسؤولي الوحدة التنفيذية للنازحين.

من جانب آخر، قال محافظ #صعدة، اللواء هادي طرشان الوايلي، إن قوات الشرعية تتقدم في خمس جبهات في المحافظة، بإسناد جوي وبري من قوات التحالف، مشيراً إلى تكبد #ميليشيات_الحوثي خسائر كبيرة.

وقال طرشان، في تصريحات خاصة لقناة "الحدث"، إن قيادات في قوات الشرعية قطعت الإمدادات عن الميليشيات وقتلت عدداً من قياداتها في مختلف الجبهات.

كما أوضح أن الحوثيين يتخبطون، لافتاً إلى أن قبائل صعدة مستعدة للمواجهة الآن.