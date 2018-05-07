مقتل قيادي حوثي.. والجيش اليمني يحرر بير السلامي بصعدة

أفاد مراسل العربية، اليوم الاثنين، أن #الجيش_اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية في #اليمن استعاد منطقة "بير السلامي" الواقعة على حدود كتاف في محافظة #صعدة.

وأضاف المصدر أن القيادي الحوثي سرحان المعطري المكنى أبومحسن، أحد أكبر القياديين في محور صعدة، لقي حتفه.

كما أكدت مصادر عسكرية يمنية، أن الجيش الوطني قتل ما لا يقل عن 30 حوثيا بعد معارك عنيفة أثناء استعادة المنطقة، كما دمر طيران التحالف مخزن أسلحة في وادي العطفين الواقع قرب "بير السلامي"، والذي كانت الميليشيات تستمد منه الأسلحة والذخائر أثناء معاركها مع الجيش الوطني.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن مروحية الأباتشي للتحالف تعاملت مع دبابة و7 مركبات عسكرية كانت تقل عناصر حوثية لمساندة باقي العناصر على الجبهات.