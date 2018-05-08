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بالصور.. انهيارات حوثية على وقع تقدم الجيش اليمني

المصدر: اليمن - إسلام سيف
أحد أفراد الجيش اليمني يحمل أسيراً حوثياً جريحاً
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واصل #الجيش_اليمني، الثلاثاء، تقدمه الميداني المستمر في مديرية #حيران بمحافظة #حجة شمال غرب البلاد، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد بيان للجيش اليمني، أن قواته واصلت لليوم الثالث على التوالي تقدمها المستمر في أطراف مديرية حيران بمحافظة حجة، بدعم وإسناد من قوات وطيران ومدفعية التحالف.

وأكد أن انهيارات واسعة تشهدها صفوف #الميليشيات_الانقلابية، في حيران التي يتقدم إليها الجيش اليمني بعد تحرير مديرية ميدي بشكل كامل.

ونشر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، فيديو لانتصارات الجيش الوطني، التي حققها، الثلاثاء، في الشريط الساحلي باتجاه مرسى بحيص الساحلي.

وأوضح أن هذا التقدم جاء بعد أن خاض أبطال الجيش الوطني معارك ضارية مع مقاتلي ميليشيات الحوثي الانقلابية، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات.

وأكد أسر سبعة حوثيين منهم أطفال، وبينهم جريحان تم إسعافهما إلى مستشفيات المملكة كواجب ديني وإنساني.

وقال إن الأسرى هم عبد المغيث عادل عبدالله أحمد النجار (حجة)، هاني ردمان علي محمد (ذمار)، عبدالله احمد جبريل دعوري (الحديدة)، إسحاق إبراهيم أحمد مؤذن (الحديدة)، وعامر عمر علي فضائل (حجة)، وهو ابن أخي القيادي الحوثي مشرف مديرية الكعيدنة في حجة الشيخ علان فضائل.

وذكر أن هناك جريحين تم إسعافهما إلى مستشفيات المملكة.

وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، استعادت قوات الجيش الوطني كمية كبيرة من الأسلحة مختلفة الأنواع والأحجام من ميليشيات الحوثي.

أسرى حوثيون قبض عليهم الجيش اليمني في معركة حيران أسرى حوثيون قبض عليهم الجيش اليمني في معركة حيران
أسلحة حوثية عثر عليها الجيش اليمني في حجة أسلحة حوثية عثر عليها الجيش اليمني في حجة
خنادق حوثية في حيران خنادق حوثية في حيران
الجيش اليمني يواصل تقدمه في حيران الجيش اليمني يواصل تقدمه في حيران
أسلحة تركها الحوثييون قبل فرارهم أسلحة تركها الحوثييون قبل فرارهم
خنادق وتحصينات حوثية في مديرية حيران خنادق وتحصينات حوثية في مديرية حيران
من الأسرى الحوثيين في حيران بحجة من الأسرى الحوثيين في حيران بحجة
من الأسرى الحوثيين في حيران من الأسرى الحوثيين في حيران
أحد أسرى الحوثيين في معركة حيران أحد أسرى الحوثيين في معركة حيران

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