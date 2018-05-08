بالصور.. انهيارات حوثية على وقع تقدم الجيش اليمني

واصل #الجيش_اليمني، الثلاثاء، تقدمه الميداني المستمر في مديرية #حيران بمحافظة #حجة شمال غرب البلاد، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد بيان للجيش اليمني، أن قواته واصلت لليوم الثالث على التوالي تقدمها المستمر في أطراف مديرية حيران بمحافظة حجة، بدعم وإسناد من قوات وطيران ومدفعية التحالف.

وأكد أن انهيارات واسعة تشهدها صفوف #الميليشيات_الانقلابية، في حيران التي يتقدم إليها الجيش اليمني بعد تحرير مديرية ميدي بشكل كامل.

ونشر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، فيديو لانتصارات الجيش الوطني، التي حققها، الثلاثاء، في الشريط الساحلي باتجاه مرسى بحيص الساحلي.

وأوضح أن هذا التقدم جاء بعد أن خاض أبطال الجيش الوطني معارك ضارية مع مقاتلي ميليشيات الحوثي الانقلابية، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات.

وأكد أسر سبعة حوثيين منهم أطفال، وبينهم جريحان تم إسعافهما إلى مستشفيات المملكة كواجب ديني وإنساني.

وقال إن الأسرى هم عبد المغيث عادل عبدالله أحمد النجار (حجة)، هاني ردمان علي محمد (ذمار)، عبدالله احمد جبريل دعوري (الحديدة)، إسحاق إبراهيم أحمد مؤذن (الحديدة)، وعامر عمر علي فضائل (حجة)، وهو ابن أخي القيادي الحوثي مشرف مديرية الكعيدنة في حجة الشيخ علان فضائل.

وذكر أن هناك جريحين تم إسعافهما إلى مستشفيات المملكة.

وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، استعادت قوات الجيش الوطني كمية كبيرة من الأسلحة مختلفة الأنواع والأحجام من ميليشيات الحوثي.