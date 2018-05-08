بالصور.. الجيش اليمني يسيطر على البرح غرب تعز

سيطرت قوات "ألوية العمالقة" التابعة للجيش الوطني اليمني على مدينة البرح شمال غرب #تعز بعد معارك عنيفة استغرقت عدة أيام، تم خلالها دحر #الميليشيات_الانقلابية من مفرق الوازعية والتقدم إلى مدينة البرح وقطع خطوط الإمداد بشكل كامل عن مواقع الميليشيات في منطقة موزع في الجهة الغربية من البرح.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من التحالف، تمكنت من اقتحام المدينة بعد ساعات من السيطرة على سوق المفرق في البرح، وقبلها مفرق المخا والوازعية، في تقدم ميداني نوعي من شأنه فك الحصار الحوثي المفروض على تعز من الجهة الغربية، وتأمين التقدم باتجاه الحديدة.

وخاضت ألوية العمالقة وحراس الجمهورية مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي، التي استماتت في الدفاع عن مدينة البرح، باعتبارها بوابة العمل العسكري نحو تعز والحديدة.

وتمكنت قوات الشرعية اليمنية، قبل اقتحام مدينة البرح من دحر الميليشيات من مفرق الوازعية وقطع خطوط الإمداد بشكل كامل عن مواقع الميليشيات في منطقة موزع في الجهة الغربية من البرح.

كما سيطرت ألوية العمالقة على مثلث البرح الاستراتيجي والذي تستخدمه ميليشيات الحوثي معبرا لإمداد قواتها وتعزيزها في جبهات القتال التي تقع جنوب جبهة الساحل الغربي وأهمها موزع والوازعية وكهبوب والعمري.

وتوقعت مصادر عسكرية أن هذا الإنجاز الكبير سيغير قواعد المواجهة في الساحل الغربي بشكل عام، ولفتت إلى أن ذلك جاء بعد تلقي ميليشيات التمرد ضربات قاصمة خلال الأيام الماضية نتج عنها مقتل واستسلام أعداد كبيرة من عناصرها بينهم قيادات ميدانية، ما سرع بحدوث انهيارات متلاحقة في صفوفهم وفرارهم من جبهات القتال تاركين خلفهم أسلحتهم وعتادهم العسكري.

وتعتبر منطقة البرح بوابة العمل العسكري لفك الحصار على مدينة تعز من الجهة الغربية، وتأمين التقدم باتجاه الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وأوضح مصدر عسكري رفيع في المنطقة أن قوات الشرعية أحكمت سيطرتها الكاملة على الطرق الرئيسية باتجاه مرتفعات كَهبُوب والعمري وعَزَّان والمنصورة والوازعية وقطعت خطوط إمداد الميليشيات.

وأشار المصدر إلى أن معارك عنيفة تدور في منطقة البرح بإسناد جوي متواصل من طائرات تحالف دعم الشرعية لتصفية ما تبقى من جيوب للميليشيات.