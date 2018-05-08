قيادي حوثي منشق يكشف فظاعات الميليشيات.. "صعق وتعذيب"

كشف قيادي حوثي منشق أن ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي الذي استحدثته الميليشيات يرتكب جرائم قتل متعمدة لعدد من المختطفين المناهضين للانقلاب، ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن القيادي الحوثي المنشق قوله إن جهاز الأمن الوقائي الذي تم تدريب كوادره القيادية في إيران يقف وراء حالات الاختفاء الغامضة لمختطفين من الصحفيين والناشطين السياسيين والحقوقيين.

وقد كشف هذا القيادي أن بعض المختطفين قضى تحت التعذيب الوحشي الذي استخدمت فيه أساليب الصعق بالكهرباء والضرب بالهراوات على الرأس وتقييد الحركة بطرق قاسية فترات طويلة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي امتنعت عن الكشف عن مصير العديد من المختطفين.

وفي هذا السياق، أفاد القيادي الحوثي أن الميليشيات بادرت إلى تسليم جثامين عدد محدود من المختطفين الذين قتلوا أثناء التحقيقات من قبل جهاز الأمن الوقائي، إلى عائلاتهم بعد تهديدها بعواقب وخيمة في حال عدم الالتزام بالصمت والاكتفاء بدفن أبنائها.

كما أوضح أن عددا من المختطفين قسرا أصيبوا بإعاقات متفاوتة جراء قسوة التعذيب، وقد نقلوا إلى السجن المركزي بصنعاء وسجن الأمن السياسي، فيما دفنت جثامين آخرين بشكل سري من قبل الميليشيات دون تقديم أي معلومات لأسرهم.