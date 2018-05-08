12 قتيلا من ميليشيات الحوثي بمواجهات قبائلية في البيضاء

قُتل 12 عنصراً من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع أبناء قبائل "قيفة" بمحافظة البيضاء وسط اليمن خلال اشتباكات اندلعت بين أبناء القبائل وعناصر من الميليشيات بعد أن فجروا منازل عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن حملة عسكرية مكونة من عدد من العربات المدرعة التابعة للميليشيات اقتحمت قريتي صَرَار العاشَاش وعَبْل الشَّواهِر في مديرية وَلدْ ربيع التابعة لقبائل "قيفة" بعد قصفها بالمدفعية الثقيلة.

كما أكدت المصادر أن الميليشيات قامت بتفجير 5 منازل في القريتين، واندلعت إثر ذلك اشتباكات بين رجال القبائل والميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة، أسفرت عن قتلى وجرحى ودحر الميليشيات من المنطقة وإجبارها على الانسحاب.