التحالف يدمر منصة صواريخ وغرفة عمليات للميليشيات بصعدة

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في #اليمن سلسلة غارت على ثكنات وأهداف عسكرية متحركة لميليشيات #الحوثي الانقلابية فجر الخميس في محافظة صعدة، والعاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر عسكرية أن المقاتلات دمرت منصة صواريخ مجهزة للإطلاق في منطقة وادي علاف، وغرفة عمليات متنقلة في مديرية سحار وسط صعدة معقل الميليشيات.

وفي العاصمة صنعاء، قصفت المقاتلات أهدافاً ومخازن عتاد حربي، وتجمعات للميليشيات في محيط مطار صنعاء، ونقطة الأزرقين المدخل الشمالي لمدينة صنعاء، وتبة التلفزيون، وضاحية جدر، ومعسكر لواء النقل، ومعسكر السواد جنوب صنعاء.

فيما أفاد شهود عيان أن الميليشيات أغلقت منطقة ميدان السبعين وشارع الستين الجنوبي في أعقاب الغارات، ومنعت حركة السيارات والمرور منها.



ميدانيا، قال المركز الإعلامي للجيش الوطني إن أكثر من 25 عنصرا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في معارك عنيفة دارت مع قوات الشرعية في #محافظة_البيضاء.

وأفادت مصادر ميدانية أن 12 عنصرا قتلوا في منطقة فضحة في مديرية الملاجم، كما قتل 13 آخرون في جبهة قانية.