الجيش الوطني يسيطر على مركز مديرية موزع غرب تعز

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من تحالف دعم الشرعية في #اليمن، الخميس، على مركز مديرية موزع غرب محافظة #تعز.

وأفادت مصادر عسكرية "أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مركز المديرية دون أي مواجهات بعد فرار المليشيات في ساعة متأخرة من ليل الخميس تحت ضربات مدفعية الجيش الوطني وطائرات تحالف دعم الشرعية".

وأكدت المصادر أن سيطرة الجيش على موزع يقطع كافة إمدادات المليشيات إلى جبهة الكدحة والوازعية جنوب غرب المحافظة.

وبحسب مصادر عسكرية تهدف قوات الجيش والمقاومة من خلال العملية العسكرية المتواصلة إلى الالتحام مع قوات الجيش والمقاومة في جبهة الكدحة ومنطقة المعافر لاستكمال تحرير الريف الغربي لمحافظة تعز وفك الحصار عن مدينتها من الجهة الغربية وتأمين جبهة الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة.