فيديو.. قيادي حوثي يبكي بين أيدي القوات السعودية

.. ‏هذا القيـــادي ⁧‫الحوثي‬⁩ يجهش بالبكــاء ‏معتقدا بانه سيقتل او يعذب من قبــل ‏الجنــود ⁧‫السعودييـن‬⁩ ولكــن الحقيقـــة ‏كانت مختلفه هذا ما فعله جند توحيد ‏وهذي هي اخلاقهم النبيلة وما تعلّموه ‏من وصية رسولنا الكريم عليه افـضــل ‏الصلاة و السلام 🇸🇦❤️

