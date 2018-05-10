فيديو.. قيادي حوثي يبكي بين أيدي القوات السعودية

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي #إنستغرام مقطع فيديو لقيادي حوثي، وقع أسيراً في قبضة القوات السعودية.

وظهر في المقطع القيادي وهو يجهش بالبكاء، خوفاً من أن تقوم عناصر القوات السعودية بقتله أو تعذيبه، إلا أن ما حصل خالف توقعاته، حيث قدمت له القوات السعودية طعاماً وشراباً.

وحاولت أيضا تخفيف حدة خوفه وبكائه بطمأنته بأنه سيكون بخير.

وكان #الجيش_اليمني قد واصل تقدمه الميداني المستمر في مديرية #حيران بمحافظة #حجة شمال غربي البلاد، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد بيان للجيش اليمني، أن قواته واصلت لليوم الثالث على التوالي تقدمها المستمر في أطراف مديرية حيران بمحافظة حجة، بدعم وإسناد من قوات وطيران ومدفعية التحالف.

وأكد أن انهيارات واسعة تشهدها صفوف #الميليشيات_الانقلابية، في حيران التي يتقدم إليها الجيش اليمني بعد تحرير مديرية ميدي بشكل كامل.