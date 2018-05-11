احتدام معركة الحديدة.. مواجهات عنيفة ومقتل 40 حوثياً

قتل نحو 40 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي، بينهم القيادي محمد عبدالرحمن الشهار، خلال مواجهات عنيفة تدور منذ صباح الجمعة على الساحل الغربي في مديريتي الجراحي والتحيتا جنوب محافظة الحديدة، بين الانقلابيين من جهة، وقوات مشتركة من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية وتشيكلات عسكرية بقيادة العميد طارق صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، من جهة أخرى، وفق مصادر يمنية.



وشنت قوات الشرعية، بإسناد من التحالف، هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات في أجزاء واسعة من مديريتي الجراحي والتحيتا، ملحقة بها خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وبالتزامن، سيطرت وحدات من الجيش الوطني على سلسلة جبال كهبوب بين محافظتي لحج وتعز شرق باب المندب، كما تحاصر مجاميع أخرى من الميليشيات في معسكر العمري بعد أن قطعت خطوط الإمداد عنها.

من جانبها، تسعى قوات من اللواء الثالث عمالقة لاستعادة السيطرة الكاملة على المواقع والمرتفعات في مديرية الوازعية ودحر الحوثيين منها.

وتواصل القوات المشتركة من الجيش والمقاومة تقدمها جنوب محافظة الحديدة، لإحكام السيطرة على مديريتي الجراحي والتحيتا، والتقدم نحو مديرية زبيد الساحلية.