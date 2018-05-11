البيضاء..تقدم استراتيجي للجيش اليمني ومقتل 35 حوثيا

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، عن تحرير #مواقع_استراتيجية جديدة في محافظة #البيضاء وسط البلاد، عقب معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 35 عنصرا من ميليشيات الحوثي.

وأكد قائد اللواء 173 مشاة في الجيش اليمني، العميد صالح المنصوري، أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا، الجمعة، من تحرير جبل القرحا الاستراتيجي بالكامل، إضافة إلى تطهير ما تبقى من جيوب الميليشيات الانقلابية في "جبل الظهر" ومثلث "مفرق أعشار" الواقعة بين مديريتي ناطع والملاجم.

وأوضح المنصوري، أن أهمية تحرير "جبل القرحا"، تكمن في أنه يسيطر ناريًا على جميع مداخل "معسكر فضحة" الخاضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية، كما أنه يساهم في تأمين المواقع التي حررتها قوات الجيش مؤخراً، ومنها: الخط الاسفلتي الرابط بين مديريتي نعمان والملاجم.

وأضاف أن المعارك المتواصلة منذ مساء أمس، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 35 عنصراً من الميليشيات، وجرح آخرين، إلى جانب خسائرها الكبيرة في المعدات القتالية.

وتتوسط البيضاء بموقعها الاستراتيجي ثماني محافظات يمنية، وسيفتح تحريرها جبهة جديدة باتجاه ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لتحريرها واستكمال إنهاء #الانقلاب.