اليمن.. انتزاع ميناء عسكري من قبضة الحوثيين

انتزعت #قوات_الشرعية_اليمنية، الجمعة، بإسناد من #تحالف_دعم_الشرعية، ميناء عسكريا من قبضة #ميليشيات_الحوثي الانقلابية في جبهة الساحل الغربي.

وأكدت مصادر ميدانية أن القوات اليمنية سيطرت على ميناء الحيمة العسكري في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وذكرت مصادر محلية وأخرى عسكرية، أن عملية واسعة انطلقت، الجمعة، لتحرير بقية الساحل الغربي ومديريات الحديدة، بعد تأمين جبهات الساحل الغربي، من خلال تحرير موزع والبرح في مقبنة وقطع خطوط إمدادات الحوثيين القادمة منها.

وأفادت أن العملية تشارك فيها ألوية حراس الجمهورية والعمالقة والمقاومة التهامية، وتعمل تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة بدعم وبإسناد كامل من قوات التحالف العربي.

وأوضحت أن القوات تقدمت على عدة محاور لتحرير بقية مديريات الحديدة والساحل الغربي، وتمكنت من السيطرة على قرية الحيمة ومينائها العسكري الذي يعتبر أهم نقاط تهريب السلاح للميليشيات في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

كما طهرت قرية الدنين على أطراف مديرية حيس، وتمكنت من قطع خطوط إمداد الميليشيات المؤدية إلى مديريتي الجراحي وزبيد.

وأكدت المصادر أن التقدمات الميدانية لقوات الشرعية أحدثت انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات، التي لاذت بالفرار، وسط حالة ارتباك حوثية على وقع هذه الهزائم والتقدم المتسارع لقطع آخر شرايينها البحرية باستعادة مدينة وميناء الحديدة.

وبحسب مصدر عسكري، فقد أسفرت المعارك عن مصرع 38 عنصرا من ميليشيات الحوثي بينهم القيادي المدعو طه محمد عبد الرحمن الشهاري وعدد من مرافقيه.

واعترفت الميليشيات بمصرع طه الشهاري، وذكر ناشطوها أنه الرابع من إخوانه الذين لقوا مصرعهم وهم يقاتلون مع الحوثيين.

في الأثناء، قصفت مقاتلات التحالف، تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مواقع تمركزها في جبهة الساحل الغربي، وتواصل تمشيط جيوب وأوكار الحوثيين مما ألحق بهم خسائر فادحة.