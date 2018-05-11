شاهد.. الجيش اليمني يحتفي بالنصر في مديرية موزع

حررت #قوات_الشرعية_اليمنية مديرية موزع غرب #تعز، وسيطرت على مركز المديرية بعد قطع إمداد #ميليشيات_الحوثي الانقلابية من مثلث البرح الاستراتيجي، ما أدى إلى فرارهم من مناطق واسعة بعد إطباق الحصار عليهم.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، الجمعة، مقطع فيديو لجانب من احتفالات التحرير من وسط مركز مديرية موزع.

وسيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الخميس، على مركز مديرية موزع، الواقعة بين مديرتي المخا غرباً والوازعية شرقاً، كما تمكنت من تحرير "القلعة القديمة" و"محكمة موزع" و"مدرسة الكويت" الإعدادية الثانوية، وذلك بعد أن قطعت خطوط إمداد الميليشيات الانقلابية وفرضت عليها حصارًا خانقًا خلال اليومين الماضيين.

وأفاد مصدر عسكري، أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش باشرت عملها في انتزاع الألغام والعبوات التي خلفتها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل أن تلوذ بالفرار.

وبالسيطرة على موزع التي تعد قلب تعز جغرافيا، يقطع الجيش اليمني كافة إمدادات الميليشيات إلى جبهة الكدحة والوازعية جنوبا، ويؤمن تماما طريق تعز المخا، كما يمهد الطريق لتحرير بقية ريف تعز، ونقل المعارك إلى محافظة إب المجاورة وسط اليمن، بالتزامن مع تأمين التقدم باتجاه الحديدة وتطهير كامل الساحل الغربي.