مقتل رئيس فرقة القناصين التابعة للحوثيين في البيضاء

كشفت مصادر عسكرية يمنية، الخميس، عن مقتل قيادي ميداني بارز في #ميليشيات_الحوثي ومعه آخرون، خلال المعارك الدائرة في محافظة #البيضاء وسط البلاد.

وأوضحت المصادر أن المسؤول العسكري للحوثيين ورئيس فرقة القناصين في محافظة البيضاء، المدعو أبو الباقر الحكيم، قتل مع قيادات وعناصر أخرى من الميليشيات في المعارك بمديرية الملاجم، لافتة إلى أن الحكيم يعد أحد أبرز القيادات الميدانية للحوثيين في البيضاء.

وفي السياق، ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن أكثر من 25 انقلابياً قتلوا إثر معارك عنيفة خاضها الجيش في مناطق متفرقة بالبيضاء.

كما قتل 12 عنصراً من ميليشيات الحوثي في منطقة فضحة الاستراتيجية بمديرية الملاجم شرق البيضاء، فيما أسر أربعة آخرون، وفق الجيش.

كذلك قتل القيادي الحوثي، حسن يحيى الوشلي، المكنى "أبو مجد"، مع عدد من مرافقيه في جبهة قانية بمحور البيضاء.

ونقل عن مصدر عسكري قوله إن 12 عنصراً من ميليشيات الحوثي، قتلوا كما أصيب وأسر آخرون، إثر تمكن قوات الجيش والمقاومة من صد هجوم للانقلابيين على مواقع محررة في جبهة قانية.

ويخوض الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بدعم من التحالف، معارك متواصلة ومستمرة في عدد من مديريات محافظة البيضاء، في إطار عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير المحافظة، والتي تؤكد مصادر عسكرية يمنية، أنها ستحسم قريباً.