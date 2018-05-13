الجيش اليمني يؤمن الخط الدولي بين صعدة والجوف

أكد قائد محور صعدة شمال #اليمن استكمال قوات #الجيش_الوطني، اليوم الأحد، عملية تأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي #صعدة و #الجوف، بعد تصفية مجموعات من ميليشيات الحوثي بالمنطقة.

وقال العميد عبيد الأثلة في تصريح لـ"العربية”، إن الخط الدولي الرابط بين سوق البقع في محافظة صعدة ومنطقة اليتمة التابعة لمحافظة الجوف بات مؤمنا، بعد أن سيطرت قوات الجيش الوطني عليه كليا، لافتاً إلى أن منطقتي "بير السلامي ومحطة التام" الواقعتين على الخط الدولي تم تطهيرهما من الميليشيات.

وأشار الأثلة إلى أن المعارك التي نفذها الجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف أسفرت عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين.

وثمّن قائد محور صعدة التضحيات التي يقدمها منتسبو الجيش الوطني بمختلف الجبهات بالمحافظة، وما حققوه من انتصارات ميدانية جعلت عناصر الحوثي وزعيمهم بين فكي كماشة، مؤكدا في الوقت ذاته اقتراب قوات الشرعية من مخابئ المتمرد عبدالملك #الحوثي.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت عديدة على طريق دحر وإنهاء التمرد الحوثي.