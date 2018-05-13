الحوثي الأكثر تطرفاً نحو رئاسة "مجلس شورى" الميليشيا

تستعد ميليشيات الحوثي لتعيين القيادي الحوثي عبدالكريم الحوثي رئيساً لـ"مجلس الشورى".

ويعد عبد الكريم الحاكم الفعلي للميليشيات والمسؤول عن تحركاتها العسكرية والقرارات المصيرية وحتى قرارات رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.

وكشفت مصادر أن القيادي عبدالكريم الحوثي قرر مؤخراً تولي رئاسة مجلس الشورى، لعدم ثقة الميليشيات بآخرين في هذا المنصب.

وقالت المصادر إن عبدالكريم الحوثي الذي يمثل الجناح الأشد تطرفاً، لم يعجبه تعيين مهدي المشاط رئيساً للمجلس السياسي.

وأشارت إلى أن عبدالكريم الحوثي بتوليه رئاسة مجلس الشورى يشترط عدم اتخاذ مهدي المشاط أي قرارات دون المرور عبر المجلس.