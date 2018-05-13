الحوثي يعين صهره وزيرا انقلابيا.. خطيب مسجد مثير للجدل

في قرار أثار سخرية واسعة، عينت ميليشيا #الحوثي، السبت، خطيب المسجد المثير للجدل طه محمد أحمد المتوكل، وزيراً للصحة العامة والسكان في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً.

وعين صهر زعيم الحوثيين، ورئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي #المشاط، الخطيب الحوثي المعروف طه المتوكل، وزيراً للصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وأطاح بالوزير السابق الدكتور محمد سالم بن حفيظ المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام.

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قرار التعيين.

وبحسب مصادر مقربة من الحوثيين، فإن طه المتوكل، هو أيضاً متزوج من شقيقة زعيم الانقلابيين، عبدالملك الحوثي، ويعد من المرجعيات الطائفية للحوثيين، وخطيب جامع الحشوش في منطقة الجراف بالعاصمة #صنعاء، منذ سنوات طويلة، قبل أن يتنقل لممارسة الخطابة في عدة مساجد عقب انقلاب الحوثيين.

ويصنف طه المتوكل ضمن قيادات الحوثي المتطرفين، وأطلق تصريحات مثيرة للجدل بينها، دعوته إلى إعلان ما سمّاها "حالة الطوارئ الاقتصادية" ومصادرة أموال رجال الأعمال وتأميم القطاع الخاص لصالح الدولة في مناطق سيطرة #الحوثيين.

كما أنه من ضمن القيادات الحوثية التي حرضت ضد حملات التحصين للأطفال وتطعيم اليمنيين ضد الأوبئة، ما أدى إلى منع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى من تنفيذ تلك الحملات في مناطق سيطرة الميليشيا.