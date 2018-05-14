التحالف: استهداف مخازن صواريخ الحوثي في صعدة

قال العقيد طيار ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في #اليمن إنه تم إطلاق 6 صواريخ باليستية خلال أسبوع من مناطق حوثية.

وأضاف في مؤتمر صحافي الاثنين، أن الميليشيات الحوثية لم تكتف بالزج بالأطفال لجبهات القتال، بل تسعى للزج بالمرأة اليمنية في المواجهات العسكرية.

وأكد المالكي أن قوات الشرعية اليمنية حققت تقدما كبيرا في صعدة بدعم من قوات التحالف، وتم استهداف مخازن الصواريخ الحوثية في الكهوف بصعدة.

وعرض المالكي صورا لأسلحة تم ضبطها من الميليشيات الحوثية.

وقال إن التحالف بدأ عمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من الميليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن الميليشيات أطلقت صاروخا على منطقة خالية على بعد 100 كلم من الرياض.

وأضاف أن قوات الشرعية صدت هجوما للميليشيات في محافظة الجوف بإسناد من التحالف.

وأكد المالكي أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير ميناء الحيما على الساحل الغربي.

وفي بيان رسمي، أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تواجد القوات المشتركة للتحالف في جزيرة سقطرى هو ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية الشرعية، مشيراً إلى أن التحالف يرحب بالبيان الصادر عن قبائل ومشايخ محافظة صعدة التي أكدت فيها رفضها التام لانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وبين العقيد المالكي في المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة التحالف اليوم، أن التحالف بدأ بالجسر الجوي الطبي الإنساني بعدد رحلتين شهرية وبمعدل رحلة كل أسبوعين من صنعاء إلى القاهرة، مثمناً الجهود التي بذلت من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة القوات المشتركة ومركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن ومنظمة الصحة العالمية في اليمن للتنسيق وتذليل جميع الصعوبات الناتجة بسبب الانقلاب الحوثي أو الاشكاليات الموجودة في المجال الجوي في مطار صنعاء، لافتاً النظر إلى أن الطائرات ستنقل المرضى أو من يحتاج إلى رعاية صحية من صنعاء إلى القاهرة بطائرات الأمم المتحدة.

وأكد أن التحالف يشدد على أن الحل السياسي في اليمن لا بد أن يكون من خلال المرجعيات الثلاث للحل السياسي وهو القرار 2216 المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها وكذلك مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

واستعرض العقيد المالكي وفق وكالة الأنباء السعودية، انفجار الشظايا داخل السفينة التركية بمنطقة الانتظار لميناء الصليف يوم الخميس الموافق 10 مايو عند الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

وأشار إلى أن إحدى سفن التحالف عبر القناة الصوتية تلقت اتصالاً من داخل السفينة التركية وذكر فيه أن هناك انفجارا على متن السفينة، وقد تم توجيه السفينة إلى منطقة العمليات حفاظاً على سلامة السفن التي تتعمد الميليشيات الحوثية تكديس السفن بمنطقة الانتظار وهي على بعد كيلو مترات فقط من دخول ميناء الصليف، منوهاً أن السفينة كانت تحمل القمح قادمة من روسيا وتحمل علم دولة تركيا وعلى متنها 23 بحاراً تم توجيهها إلى منطقة العمليات.

ثم عرض المساعدة من قوات التحالف البحرية حيث ذكر قائد السفينة أن السفينة آمنة وكذلك الطاقم البحري الموجود عليها، مشيرا إلى أن قوات التحالف البحرية قامت بعمل استطلاع من خلال طائرات البحرية وتبين وجود فتحة في الجانب الأيسر تقريباً بقطر واحد فاصلة خمسة أمتار بعد ذلك قامت قوات التحالف البحرية بحق الزيارة على السفينة وتبين وجود انفجار داخلي في السفينة ولأغراض التحقق من الانفجار الذي حصل على السفينة تم توجيه السفينة وبموافقة من قوات التحالف البحرية إلى ميناء جيزان، منوها أن السفينة الآن موجودة وستبدأ إجراءات التحقق في هذا الحادث.

وذكَر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليمنيين بأسماء المطلوبين الإرهابيين من الميليشيا الحوثية الذين يهددون الأمن الداخلي في اليمن وأمن المنطقة والعالم، وأن التحالف يرحب بالاتصالات كافة التي ترد إليه في هذا الصدد ويتم التعامل معها بسرية تامة.

وفيما يخص الجانب الإنساني، أبان العقيد المالكي أن المنافذ الإغاثية الجوية والبحرية تعمل بكامل الطاقة الاستيعابية لها، مشيرًا إلى نتائج خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن حيث بلغ عدد المستفيدين منها 4,160.72 مستفيدا في الداخل اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وكذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وتطرق إلى إسهامات المملكة في العمل الإنساني ومن ضمن ذلك مكافحة الكوليرا ضمن المبادرة السابقة بـ 66.7 مليون دولار، مبينا أن عدد المستفيدين 22,653,842 مستفيدًا بمبلغ 10,959,886 دولارًا.

وأشار العقيد المالكي إلى تعمد الميلشيا الحوثية مجددًا في المناطق التي تسيطر عليها إلى تعطيل بدء اللقاحات لمرضى الكوليرا وخصوصًا مع اقتراب موسم الأمطار.

وتحدث عن المبادرة التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، موضحًا أنه كان هناك 45 كادرًا طبيًا من الأطباء في تخصصات المخ والأعصاب والعظام والعمود الفقري والفك والوجهين تم نقلهم إلى اليمن في مبادرة إنسانية إلى مستشفى هيئة مأرب ومستشفى كرى.

وأشار إلى احتفاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس بإعادة تأهيل الدفعة الثالثة والرابعة من الأطفال المجندين الذين تعمدت الميليشيا الحوثية التابعة لإيران في تجنيدهم والزج بهم إلى جبهات القتال، مبينًا أن الميليشيا لم تكتف بتجنيد الأطفال ولكن تسعى للزج بالمرأة اليمنية إلى ميدان القتال في مخالفة للأعراف والمبادئ القبلية والثقافية العربية الأصيلة.

واستعرض المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الأهداف العملياتية في الداخل اليمني ومن ضمنها استهداف منصة إطلاق صواريخ بالستية تابعة للميليشيا الحوثية مخبأة تحت الأشجار وعدة كهوف في محافظة صعدة التي تعد عالية الحماية وتمثل مخازن للصواريخ تابعة لهم.

كما استعرض استهداف عدد من العربات المسلحة وعربات التموين التابعة للميلشيا مقابل حدود المملكة ومهاجمة عناصرها التي تحمل السلاح وتستخدم الغطاء النباتي في التخفي.

وأوضح العقيد المالكي أن الصواريخ البالستية التي أطلقت على المملكة حتى اليوم بلغ عددها 138 صاروخًا والمقذوفات 66,302 مقذوفين ، مؤكدًا أن خسائر الميليشيا الحوثية التابعة لإيران في المواقع والأسلحة والمعدات وصل إلى 426 خلال الأسبوع.