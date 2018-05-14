"الرعد الأحمر".. عملية نوعية للتحالف لتحرير الحديدة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية عن تنفيذ عملية نوعية باسم"الرعد الأحمر" في الساحل الغربي، وهي عبارة عن غارة برمائية خاطفة تمكنت خلالها من تدمير مراكز للقيادة والسيطرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الفازة جنوب مدينة الحديدة، والاستيلاء على كميات كبيرة من المعدات والوثائق التابعة للميليشيات.

وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات أثناء الاشتباكات.

كما ذكرت قيادة #تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن في الساحل الغربي أن العملية هدفت للقضاء على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية، ووقف تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ويشارك في العملية العسكرية الشاملة قوات من ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، ووحدات عسكرية بقيادة العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق.

فيما أكدت مصادر عسكرية ميدانية أن عشرات من عناصر الميليشيات بينهم عدد من القيادات الميدانية الحوثية لقوا مصرعهم في جبهة الساحل الغربي.

ومن بين القياديين الذين قتلوا محمد علي شرف الدين، وأبو أحمد شرف الدين خلال مواجهات في مديريتي الجراحي والتحيتا بعد أن أحكمت قوات الشرعية السيطرة على #ميناء_الحيمة شمال مديرية الخوخة.

وفي جبهة ميدي الساحلية شمال غربي محافظة حجة قتل القيادي صالح يحيى محمد القدامي، المكنى" أبو الحسنين" مع عشرات من عناصر الميليشيات بقصف لطائرات التحالف أثناء مواجهات مع قوات الشرعية في مديرية حيران جنوب ميدي.

ومع اشتداد ضربات التحالف وتقدم الجيش الوطني على عدة محاور في جبهة الساحل الغربي قال قائد قوات التحالف في الساحل الغربي: "إن عناصر الميليشيات يبيعون أسلحتهم لتأمين وسيلة هروب في ظل استسلام العشرات منهم بعد تضييق الخناق عليهم في جبهات القتال كافة".

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تشهد حالة من الهلع وسط سقوط العشرات من عناصرها بين أسير وقتيل.