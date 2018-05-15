الحديدة.. تحرير مواقع جديدة ومقتل قيادي حوثي بارز

تمكنت القوات اليمنية، الاثنين، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تحقيق انتصارات كبيرة، بعد ساعات من انطلاق العمليات العسكرية، لتحرير مدينة وميناء #الحديدة الاستراتيجي، غرب البلاد.

وأحكمت القوات اليمنية، سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وحررت منطقة الغويرق وأمنتها بشكل كامل، بدعم من مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف.

كما طهرت أكثر من 30 كيلومتراً مربعاً بعد تأمين ميناء الحيمة العسكري في الساحل الغربي، الأحد، والتحام القوات المشتركة هناك والاتجاه نحو مدينة الحديدة.

مقتل قيادي حوثي بارز

إلى ذلك، أعلن مصدر عسكري، مصرع القيادي الميداني البارز ومشرف الحوثيين في الحسينية المدعو "أبو خليل"، مع عشرات العناصر من الميليشيا في معارك مديرية التحيتا.

وتعتبر منطقة الغويرق والقرى المجاورة في مديرية التحيتا لها من أبرز مناطق اليمن المتأثرة بالمجاعة منذ عامين.

وفي السياق، نفذت قوات من التحالف عملية إنزال برمائية خاطفة، ودمرت مركز قيادة الميليشيات الحوثية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وقتلت خلال العملية التي أطلق عليها "الرعد الأحمر" أكثر من 40 حوثياً.

وفرضت الانتصارات المتسارعة للشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي، في جبهة الساحل الغربي، واقعا جديدا على الأرض، ونجحت في تحرير وتأمين مواقع استراتيجية ومديريات مهمة في الساحل الغربي، لتتقدم بثبات نحو انتزاع آخر شرايين الحوثيين البحرية باستعادة ميناء الحديدة.