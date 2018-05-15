الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

شنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، بدعم من طيران التحالف العربي، هجوماً عنيفاً ومباغتاً على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية برط العنان بمحافظة #الجوف، شمال البلاد.

وأعلن قائد اللواء الأول حرس حدود في الجيش اليمني العميد هيكل حنتف، عن إطلاق عملية عسكرية بمساندة من طيران الأباتشي التابعة لقوات #التحالف العربي، استهدفت مواقع المتمردين في عقبة برم المطلة على جبل الظهرة الاستراتيجية في برط العنان.

وأوضح أن العملية تمكنت من تحرير ثلاثة مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيات، مؤكدا استمرارها حتى تطهير كامل جبال الظهرة الاستراتيجية.

وحررت قوات الجيش جبل عمود المعاطرة وسلسلة جبال برم الاستراتيجية بمديرية برط العنان، وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد العميد حنتف أن ثلاثة أطقم محملة بالأفراد كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات في العقبة قد تم استهدافها وإحراقها من قبل طيران الأباتشي مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، مواقع وتجمعات الحوثيين في مديرية الملاجم بمحافظة #البيضاء وسط #اليمن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير مخزن ذخائر.

وفي صرواح ، خاضت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي، الثلاثاء، معارك عنيفة لطرد ميليشيات الحوثي من آخر معاقل تواجدها غربي محافظة #مأرب.

وأفاد مصدر ميداني أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من 10 غارات مواقع وتجمعات وآليات للميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثّف، تكبّدت خلاله الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.