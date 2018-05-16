الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين

أعلنت قوات #الجيش_اليمني، الأربعاء، عن تحقيق تقدم ميداني جديد بإسناد من #تحالف_دعم_الشرعية، في معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية الرئيس بمحافظة #صعدة أقصى شمال البلاد.

وأفاد قائد محور صعدة العميد عبيد الآثلة، أن قوات الجيش في مديرية كتاف، نفذت عملية عسكرية مباغتة، تمكنت خلالها من تحرير تباب عجاج وخشم أضيق وجبل البرق الأحمر في منطقة العطفين بكتاف.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادّية كبيرة في صفوف الميليشيات، وأن عشرات الجثث الحوثية متناثرة في الجبال بعد أن شهدت الجبهة فرارا لمجاميع الميليشيات من مواقعها تحت وقع نيران قوات الجيش.

ويستمر تقدم الجيش اليمني، بدعم من التحالف، في معقل ميليشيات الحوثي من خمسة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".

إلى ذلك، قبضت قوات الجيش اليمني في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، على عصابة تهريب مخدرات وهي تحاول التسلل إلى حدود السعودية.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنه تم رصد أفراد العصابة، وهم يحاولون التسلل إلى الحدود اليمنية السعودية في منطقة الصوح بكتاف قبالة إمارة نجران ومعهم أكثر من 200 كيلوغرام من الحشيش.

وأكد القبض على خمسة من أفراد العصابة، بعد اشتباكات دارت معهم، فيما لاذ البقية بالفرار إلى الجبال البعيدة داخل الأراضي اليمنية.

وبحسب موقع الجيش اليمني، فإن قواتهم تفرض سيطرتها الكاملة على الحدود اليمنية السعودية، من خلال طوق أمني محكم يمنع عبور المتسللين، ويساعد على التقدم صوب مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة.