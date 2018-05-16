جريمة بشعة.. مقتل عميدة بجامعة عدن وابنها وحفيدتها

لقت عميدة كلية العلوم الصحية في جامعة عدن اليمنية د.نجاة علي مقبل وابنها المهندس سامح شكري وابنته مصرعهم، بعد اقتحام مسلح أطلق النار عليهم وهم في منزلهم مساء الثلاثاء، بمدينة انماء السكنية بالعاصمة عدن.

وتشير مصادر أمنية إلى القبض على المشتبه به بتنفيذ العملية، حيث كان يعمل سائق تاكسي يقوم بايصال المجني عليها.

وبحسب شهود عيان فإن الجاني فرَّ مباشرة إلى منزله القريب من مكان الجريمة، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه، حيث تصادف وجود عناصر شرطة بالقرب من مكان الحادث.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن المشتبه به قام بارتكاب الجريمة تحت تأثير الحبوب المخدرة.

هذا وشكلت الجريمة صدمة للمجتمع اليمني عامة ولأهالي مدينة عدن خاصة، حيث يشتهر المهندس سامح ووالدته بأخلاقهم الطيبة.

من جانبهم طالب حقوقيون الجهات الأمنية بشن حملة لضبط أسواق السلاح التي انتشرت في الآونة الأخيرة في المحافظة اليمنية.