دار إفتاء الحوثي: الأربعاء ليس رمضان لكن صوموا!

أصدرت دار الإفتاء التابعة للحوثيين، مساء الثلاثاء، بياناً "غريباً" عن موعد حلول شهر رمضان، أربكت به اليمنيين في مناطق سيطرتها.

وذكر البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن يوم غدٍ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الخميس، وفقاً للجنة المكلفة برؤية الهلال.

ولكن البيان ذكر في فقرة أخرى أن "كثيراً من العلماء يؤكدون أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان، وأن هلال رمضان يمكن رؤيته لولا الغيم".

ونصحت دار إفتاء الحوثيين، بالصيام "يوم غد الأربعاء احتياطاً"، وأضافت أن "صيام يوم غد بنية مشروطة إن كان من شعبان فنافلة وإن كان من رمضان فمن رمضان".

وبحسب مراقبين، فإن لجنة الأهلة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، أربكت بإعلانها تعذر رؤية هلال رمضان، نية الحوثيين إعلان أن الأربعاء أول أيام رمضان المبارك، ما دفعهم إلى إصدار هذا البيان الغريب والمرتبك.

وكانت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية الشرعية، أعلنت أن الأربعاء هو المتمم لشعبان، وأن الخميس أول أيام شهر رمضان، إلى جانب غالبية الدول العربية والإسلامية.