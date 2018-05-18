إجراء حوثي "قاتل" يهدد حياة مرضى الفشل الكلوي

احتجزت ميليشيا الحوثي، في محافظة إب، وسط اليمن، من جديد، شحنة أدوية إغاثية، مخصصة لمرضى الفشل الكلوي، ما يهدد حياة مئات المرضى بموت محقق.

وأكدت مصادر محلية، الخميس، أن ميليشيات الحوثي احتجزت شحنة الأدوية المكونة من "ألف غسلة كلوية"، في الجمرك الذي استحدثته قبل أشهر، وتطالب بدفع رسوم جمركية وإتاوات غير قانونية عليها للسماح بمرورها.

وأوضحت أن الميليشيا تحتجز الشحنة، رغم حصولها على "تصريح رسمي" من سلطات الانقلاب، وترفض كل الوساطات للسماح بدخولها لإنقاذ مئات المرضى المصابين بالفشل الكلوي.

وذكرت المصادر أن مستشفى الثورة ومركز الغسيل الكلوي في محافظة إب، يواصلان سعيهما للسماح بمرور الشحنة.



يأتي ذلك بعد أقل من يومين، على احتجاز جمرك الحوثيين المستحدث في مدخل مدينة إب، شحنة أدوية أخرى تابعة لمركز بنك الدم.

وتعرقل الميليشيا الانقلابية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى اليمنيين، كما تعرقل عمل المنظمات الإنسانية وتمارس انتهاكات بحق طواقم الإغاثة والمنظمات وفق شكاوى كثيرة تقدمت بها تلك المنظمات.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي استحدثت منافذ جمركية غير قانونية في عدة مناطق خاضعة لسيطرتها، لفرض أتاوات وجبايات على الشحنات التجارية والإغاثية، وابتزاز التجار والمنظمات لتحصيل المزيد من الإيرادات لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني.