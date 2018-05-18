اليمن.. الجيش والتحالف يقطعان خط إمداد الحوثي إلى البقع

تمكن الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع في محافظة #صعدة بعد أن كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية لـ"العربية"، الجمعة، بأن الجيش والتحالف سيطرا على السلسلة الجبلية المطلة على قرية الفرع من ناحية الغرب والجنوب الغربي، وقطعا بذلك الطريق على أي إمدادات قادمة إلى الحوثيين من وسط مديرية كتاف، بعد أن أصبح طريق كتاف - البقع تحت سيطرة الجيش الوطني.

وكان الجيش اليمني، مسنودا بطيران التحالف نفذ، الخميس، عملية عسكرية ناجحة، تمكن خلالها من تحرير عدة مواقع استراتيجية في جبهة حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأفاد مصدر عسكري أن العملية أسفرت عن تحرير السرداح والمجروب والمعاين وجبل الذراع وأجزاء واسعة من "جبل النار" الاستراتيجي بمديرية حرض الحدودية.

إلى ذلك، سيطرت قوات الشرعية اليمنية، في أول أيام شهر رمضان، على مواقع استراتيجية جديدة في مديرية التحيتا بمحافظة #الحديدة، في إطار العملية العسكرية المستمرة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة #ميليشيات_الحوثي الانقلابية.

ويوم الأربعاء، أفاد قائد محور #صعدة العميد عبيد الآثلة، أن قوات الجيش في مديرية كتاف، نفذت عملية عسكرية مباغتة، تمكنت خلالها من تحرير تباب عجاج وخشم أضيق وجبل البرق الأحمر في منطقة العطفين بكتاف.

ويستمر تقدم الجيش اليمني، بدعم من التحالف، في معقل ميليشيات الحوثي من خمسة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".