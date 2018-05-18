تقدم كبير للجيش اليمني في حرض والجوف

نفذت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي، الخميس، عملية عسكرية ناجحة تمكنت خلالها من تحرير عدة مواقع استراتيجية في جبهة حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأفاد مصدر عسكري أن العملية أسفرت عن تحرير السرداح والمجروب والمعاين وجبل الذراع وأجزاء واسعة من "جبل النار" الاستراتيجي بمديرية حرض الحدودية.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك المستمرة لليوم الثاني على التوالي، وسط انهيارات واسعة في عناصرها المتبقية بالجبال المحيطة بمدينة حرض، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد انتصارات كبيرة.

وفي محافظة الجوف، حررت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، الخميس، مواقع استراتيجية جديدة في مديرية برط.

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، إنه تم تحرير سلسلة جبال "عقبة برم" الاستراتيجية بمديرية برط، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية لليوم الثالث على التوالي.

ولفت إلى أن المعارك مستمرة وأن قوات الجيش تواصل التقدم لاستكمال تحرير جبل القاهرة الاستراتيجي، وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات.

وأكد أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبّدت - خلال المعارك - خسائر بشرية ومادّية كبيرة، وأن ما لا يقل عن 15 جثّة تابعة للميليشيات لا تزال متناثرة في سلسلة الجبال المحررة.