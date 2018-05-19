اليمن.. مقتل قيادي بارز مقرب من زعيم الحوثيين

اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، فجر السبت، بمصرع أحد قياداتها الميدانية البارزة في جبهة الساحل الغربي، ضمن العمليات العسكرية لقوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف، لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

ونعى ناشطون حوثيون، مقتل القيادي المدعو الشيخ أكرم حسن حمود غثايه، وهو من أبناء منطقة مران بصعدة مسقط رأس زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

وذكرت مصادر حوثية، أن أكرم غثايه هو نجل شيخ مران حسن حمود غثايه، الذي ساهم بشكل بارز منذ الثمانينيات في تأسيس جماعة الحوثي، وتأييد فكرها العقائدي، المدعوم إيرانياً، كما أنه كان القائد الميداني للدفاع عن مران خلال حروب التمرد بين الدولة والحوثيين (2004-2009).

وأوضحت، أن أكرم غثايه من بين القيادات التي يعتمد عليها زعيم الحوثيين في التجنيد، وتم إرساله بتعزيزات إلى جبهة الساحل الغربي التي تشهد انهيارات متسارعة، قبل أن يلقى مصرعه مع مرافقيه.

وأكدت المصادر، أن أكرم هو ثاني أبناء شيخ مران حسن غثايه، الذي لقي مصرعه في صفوف الحوثيين، بعد أشهر من مقتل أخيه المدعو "نصر الله".

كما لقي القيادي الميداني في ميليشيا الحوثي أحمد صالح المطري، المكنى "أبو نصر"، مصرعه في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وتساقطت قيادات حوثية بارزة في جبهة الساحل الغربي، حيث تتقدم قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من التحالف في عدة محاور باتجاه مدينة الحديدة.