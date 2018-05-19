علم اليمن فوق كتاف.. والشرعية تقترب من استعادة الملاجم

رفع العلم اليمني فوق المباني المحررة بمديرية كتاف في صعدة، بعد التقدم الذي حققه الجيش اليمني بدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وسيطر الجيش، الجمعة، على منطقة العطفين بمديرية كتاف، ورفع العلم اليمني على أحد المقار الحكومية.

كما سيطرت قوات الشرعية على سلسلة جبال وقرية الفرع في محافظة #صعدة، وقطعت الطريق على أي إمدادات قادمة للميليشيات من وسط مديرية كتاف.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام يمنية نقلاً عن قائد عسكري في الجيش الوطني، أن الجيش اقترب من السيطرة على مديرية الملاجم في #البيضاء متوقعاً استسلام عناصر الميليشيات الانقلابية فيها، وذلك بعد التقدم والسيطرة على سلسلة جبال القرحاء وجبال البان والظهرة والخط الإسفلتي وسد فضحة والوصول إلى مفرق أعشار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة.

وأكد القائد أن الميليشيات تتهاوى يوما بعد يوم في ظل تقدم الجيش الوطني باتجاه مديرية الملاجم والضغط عليها في أكثر من جبهة، وقطع الطريق على أي إمدادات قادمة للميليشيات من وسط مديرية كتاف.

كما أفادت مصادر ميدانية بأن وحدات من ألوية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق صالح تمكنت من اقتحام أربعة مواقع استراتيجية مطلة على قرية السقف والقرى المجاورة لها جنوب مديرية التحيتا، وأن قوات الشرعية تقترب من السيطرة الكاملة على مديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة.