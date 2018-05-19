قوات يمنية خاصة تقبض على أمير داعشي

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، القبض على أمير في تنظيم #داعش الإرهابي بمحافظة لحج، جنوب البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان نشره موقعها الرسمي أن فرقة التدخل السريع (SWAT) التي تخرجت قبل أسبوع في لحج "تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين أمنيا، بينهم أمير لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة #يافع بالمحافظة".

وأضاف أن "العملية النوعية نفذتها القوات الأمنية بعد تحريات ومتابعة دقيقة".

ونقل البيان عن مدير أمن #لحج العميد صالح السيد، قوله: إن قوات (SWAT) تُعد "أحدث القوات وأكثرها تطوراً بالأداء الأمني والمعدات" في اليمن، حيث إنها "تلقت تدريبات عالية المستوى من قبل مدربين مختصين".

وأضاف أن هذه القوات "حققت نجاحاً ملحوظاً في أولى مهماتها حيث ألقينا القبض على أمير في تنظيم داعش ومعه عدد من المطلوبين أمنياً".

وسبق أن أعلنت القوات الأمنية خلال الفترة الماضية، القبض على قيادات وعناصر من التنظيم المتطرف في عدة محافظات جنوبية، بينها لحج.

يذكر أن تنظيم "داعش" أعلن خلال الأشهر الماضية مسؤوليته عن تنفيذ تفجيرات عدة، استهدفت مقرات أمنية وعسكرية يمنية في عدة مناطق جنوب البلاد.