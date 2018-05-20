اليمن.. تعزيزات للساحل الغربي وتدمير منصات صواريخ بصعدة

نفذت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات، فجر الأحد، ودمرت منصات إطلاق صواريخ لميليشيات الحوثي في صعدة وصنعاء.

وقد أسفرت الغارات عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات بينهم خبراء صواريخ.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر ميدانية أن طائرات التحالف استهدفت منصات إطلاق صواريخ تابعة لميليشيات جنوب منطقة باقم شمال #صعدة الحدودية كانت تسخدمها لإطلاق الصواريخ تجاه الأراضي السعودية.

كما استهدفت منصة أخرى للصواريخ في معسكر الغوش للدفاع الجوي بضاحية ضلاع شمال العاصمة صنعاء.



إلى ذلك، طالت الغارات مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقتي علاف والمعاذر في مديرية سحار، ومعسكر كهلان شرق مدينة صعدة.

وتزامنت تلك الغارات مع استمرار المعارك في عدة جبهات بين ميليشيات الحوثي والجيش الوطني، وتحديداً في جبهات الساحل الغربي، حيث أفادت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني استعاد السيطرة على معسكر العريضة التدريبي عند أطراف وادي متنة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

تعزيزات إلى الساحل الغربي

كما أكدت مصادر عسكرية وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي، حيث تدور معارك عنيفة ومتواصلة ضد الميليشيات في مديريتي التِحيِتَا والجَرَّاحي.



وفي جبهة صرواح غرب محافظة #مأرب لقي ثمانية من عناصر الميليشيات مصرعهم وجرح آخرون مع تجدد المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات بإسناد جوي من طائرات التحالف.