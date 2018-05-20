بعد تحرير جبال النار.. الجيش اليمني يواصل تقدمه في حرض

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالتحالف، تقدمها في مديرية حرض بمحافظة حجة، لليوم الثالث على التوالي.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش الوطني تمكنت، ظهر السبت، من السيطرة على الخط الإسفلتي الرابط بين مديرية حرض بمحافظة حجة ومديرية الملاحيط التابعة لمحافظة صعدة.

جاء ذلك، بعد ساعات قليلة من استكمال قوات الجيش الوطني تحرير سلسلة جبال النار الاستراتيجية المطلة على مدينة حرض من الجهة الشرقية، كما تمكنت من تحرير منطقة فج حرض الواقعة شرق المدينة.

وجبال النار، هي سلسلة جبلية وعرة يبلغ طولها أكثر من 12 كيلومترا تمتد من حدود محافظة صعدة شمالاً إلى جنوب مديرية حرض بمحافظة حجة، وتطل على مدينة ووادي حرض وعشرات التباب التابعة للمديرية، كما تطل على منطقة المَزرق التابعة لمديرية بكيل المير التي تبعد عنه ما يقارب ثلاثة كيلومترات.

وبتحرير سلسلة جبال النار، تتمكن قوات الجيش من السيطرة على أجزاء شاسعة من أراضي المديريتين التابعتين لمحافظة حجة، كما تتمكن من قطع إمداد ميليشيا الحوثي الواصلة من محافظة صعدة إلى محافظة حجة، وفصل المحافظتين عن بعضهما.

هذا وسيطر الجيش، أمس الجمعة، على منطقة العطفين بمديرية كتاف، ورفع العلم اليمني على أحد المقار الحكومية.

كما سيطرت قوات الشرعية على سلسلة جبال وقرية الفرع في محافظة #صعدة، وقطعت الطريق على أي إمدادات قادمة للميليشيات من وسط مديرية كتاف.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام يمنية نقلاً عن قائد عسكري في الجيش الوطني، أن الجيش اقترب من السيطرة على مديرية الملاجم في #البيضاء متوقعاً استسلام عناصر الميليشيات الانقلابية فيها، وذلك بعد التقدم والسيطرة على سلسلة جبال القرحاء وجبال البان والظهرة والخط الإسفلتي وسد فضحة والوصول إلى مفرق أعشار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة.