التحالف يضيق الخناق على الحوثيين في صعدة.. ومقتل 30

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني تقدماً جديداً في جبهة #باقم شمال محافظة #صعدة، حيث تمكنت من تحرير مساحات واسعة بعد معارك متواصلة مع #ميليشيات_الحوثي لليوم الرابع على التوالي.

وأوضح قائد اللواء 102 قوات خاصة، العميد ياسر الحارثي، أن الجيش تمكن من تحرير أجزاء كبيرة من وادي الثعبان وسلاسل جبال يفع الصغرى وتباب يزهر وأجزاء من جبال الحديد، كما يواصل التقدم نحو تحرير مركز مديرية باقم.

وقال الحارثي إن العملية العسكرية، التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة، جاءت بإسناد من طيران التحالف الذي استهدف بعدة غارات مواقع وتعزيزات للانقلابيين أسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية.

وأدت المعارك إلى مقتل وجرح ما لا يقل عن 30 عنصراً من الحوثيين، وأسر آخرين، بينهم قيادات ميدانية برتب عالية. وتمكنت قوات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة وأجهزة لاسلكية ووسائل مواصلات خلفتها عناصر الميليشيات قبل أن تلوذ بالفرار.