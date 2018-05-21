الجيش اليمني يسيطر على منطقة الظهرة في الجوف

أفاد مراسل "العربية" أن الجيش الوطني بدعم التحالف استعاد، الاثنين، منطقة الظهرة وجبل القاهرة الاستراتيجي مع عقبة برم في محافظة الجوف من يد الميليشيات الحوثية.

وأكد قائد اللواء أول حرس حدود في جبهة الجوف العميد هيكل حنتف لـ"العربية"، أن الجيش الوطني بمساندة من التحالف استعادوا صباح الاثنين منطقة الظهرة وجبل القاهرة الاستراتيجي وعقبة برم، التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الحوثية منذ بدء الأزمة اليمنية، بعد معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني في الأسبوعين الماضيين.

وأشار حنتف إلى أن "الجيش الوطني تمكن من الالتفاف على العدو، بعد تكتيك عسكري من قيادة التحالف وبدعم من مقاتلاته التي دمرت 8 مركبات عسكرية ومخزن أسلحة، وبمشاركة المدفعيات ومروحيات الأباتشي في قصف معاقل الحوثيين، خاصة في عقبة برم، التي تعتبر مفصل وخط إمداد الحوثيين".