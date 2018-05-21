غارات للتحالف على معسكرات للحوثي بجبل النهدين وجبل نقم

استهدفت طائرات #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن ثكنات ومخازن أسلحة لـ #الميليشيات_الحوثية في جبل النهدين جنوب العاصمة #صنعاء وفي معسكر الحفا عند سفح جبل نقم شرق العاصمة.

وأكدت مصادر محلية أن الطائرات أنزلت في وقت سابق من مساء الأحد منشورات في مناطق مديريات الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة، تدعو فيها السكان لتجنب التواجد في مناطق القتال.

وذكرت مصادر عسكرية أنه تم أسر مجموعة من عناصر الميليشيات في مديرية التحيتا الساحلية، من بينهم ضابط إيراني يدعى ميهار منتظري.

وفي محافظة صعدة شمال البلاد، أفادت مصادر عسكرية أن القيادي الحوثي أحمد محمد علي العابد، قائد الكتيبة الثانية لما يسمى "كتائب الحسين" لقي مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيات في إحدى مناطق صعدة قبالة الحدود مع نجران السعودية.