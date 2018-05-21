مقتل مختطف جديد في سجون الحوثيين بصنعاء

قتل شاب يمني تحت التعذيب في سجون #ميليشيات_الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وكشفت مصادر حقوقية يمنية، الاثنين، أن عائلة المختطف محمد محمد حزام غراب تفاجأت بإبلاغها، السبت، من قبل الحوثيين بوفاته في سجن الأمن السياسي بصنعاء، معللين ذلك بإصابته بمرض الكوليرا.

لكن مصدراً في أسرته قال إن العائلة لم تصدق هذه الرواية، مرجحة تعرضه لتعذيب وحشي أودى بحياته.

وجاءت وفاة غراب بعد أقل من أسبوعين على وفاة المختطف صادق قايد فرحان الحيدري، تحت التعذيب داخل سجون الميليشيات، عقب إخفائه قسراً لأكثر من عامين.

وبحسب إحصاءات حقوقية، فإن عدد الضحايا المختطفين الذين توفوا تحت التعذيب داخل سجون الانقلابيين، ارتفع إلى 118 مختطفاً، ليكون غراب هو الرقم الجديد الذي يرفع عدد الضحايا إلى 119 متوفياً، من الذين تم الإعلان عنهم، بخلاف من يتم تصفيتهم بسرية.